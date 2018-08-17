На Украине раскритиковали участие Путина в свадьбе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в социальных сетях визит президента России Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии в свете «частного» визита вынуждено оправдываться, уверяя в неизменности своего внешнеполитического курса, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», — написал Климкин в своем Twitter.
Напомним, что в Австрии визит Путина на предстоящую свадьбу Кнайсль также вызвал неодобрение: австрийский политолог заявил, что визит российского президента наносит их стране ущерб, а один из депутатов Европарламента и вовсе предложил главе МИД подать в отставку.
Ранее Кремль подтвердил намерение Путина посетить свадьбу Кнайсль.