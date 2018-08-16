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Украина приготовилась отразить «агрессию» России
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Украина приготовилась отразить «полномасштабную агрессию» России 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украина готова отразить «полномасштабную агрессию» со стороны России. С таким заявлением в интервью «Би-би-си Украина» выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.
По его словам, решение вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях страны находится в политической плоскости. «Есть соответствующие инициативы украинской стороны, которые предусматривают много шагов. К сожалению, их не поддерживает российская сторона», — поведал Муженко.
«Исходя из анализа ситуации, это никакой не замороженный конфликт, это горячий конфликт», — подчеркнул военный.
Также Муженко считает, что присутствие украинских военно-морских сил в акватории Азовского моря необходимо усилить. «Мы планируем не только усилить присутствие в море, но и провести мероприятия по обороне побережья Азовского моря. В самом море своими силами и средствами действуют пограничники, но обязательно будет определенное наращивание военного присутствия формированиями ВМС», — рассказал он.
Глава Генштаба указал, что существует необходимость доукомплектования подразделений ВСУ минометами калибром 120 миллиметров, применение которых в зоне конфликта в Донбассе запрещено минскими договоренностями. «Эта работа ведется. Достаточно большое их количество уже поступило в армию», — сообщил Муженко.
«Мы готовимся реагировать не только в формате минских договоренностей, мы готовимся к отражению полномасштабной агрессии, поэтому предусматриваем доукомплектование воинских частей соответственно этим потребностям», — заключил он.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.
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