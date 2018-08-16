Предложено наказание Украине за захват судна РФ

Предложено наказание Украины за задержание российского танкера

«За каждую подлую инициативу Украина должна получать ответ», — заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов . Он рассказал о том, как Россия может на законных основаниях контролировать передвижение украинских судов в Азовском море. Поводом для ограничительных мер может стать задержание украинцами российского танкера «Механик Погодин».

Мариуполь. Сам инцидент бывший командующий Черноморским флотом (1998–2002) адмирал Владимир Комоедов назвал «подлым», направленным «против России и всего российского народа». Он считает правильной идею, согласно которой, Россия могла бы в ответ на задержание сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) танкера «Механик Погодин» закрыть для украинцев Керченский пролив. Это создаст трудности для использования украинских портов Бердянск

По мнению Комоедова, Керченский пролив нужно было перекрыть сразу после задержания танкера. Впрочем, он признал, что полностью перекрыть пролив невозможно, однако напомнил о своем предложении ввести обязательную лоцманскую проводку и взимать за это плату.

«Россия не может запретить мирным судам проходить в Азовское море и следовать в порты Украины. Но Россия обязана вести лоцманскую проводку, начиная от Крымского моста и заканчивая до выхода из Керченского пролива в Азовское море», — сказал Комоедов.

На суда, идущие под флагом Украины, «нужно сажать отдельные подразделения морской пехоты, чтобы на основных и запасных пунктах управления кораблем был контроль для прохода под керченским мостом».

«Россия обязана обезопасить объект (Крымский мост), который имеет стратегическое значение для Крыма и России в целом», — считает Комоедов, напомнив, что однажды ему самому пришлось столкнуться с подобным требованием и пустить на эсминец иностранных рулевых — «хоть было и обидно, но пришлось подчиниться».

О том, что в ответ на задержание «Механика Погодина» Россия может закрыть для украинцев Керченский пролив, в результате чего «могут серьезно пострадать» порты Бердянск и Мариуполь, газете ВЗГЛЯД говорил главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко