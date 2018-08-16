Предложено наказание Украине за захват судна РФ

«За каждую подлую инициативу Украина должна получать ответ», — заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов. Он рассказал о том, как Россия может на законных основаниях контролировать передвижение украинских судов в Азовском море. Поводом для ограничительных мер может стать задержание украинцами российского танкера «Механик Погодин».
Сам инцидент бывший командующий Черноморским флотом (1998–2002) адмирал Владимир Комоедов назвал «подлым», направленным «против России и всего российского народа». Он считает правильной идею, согласно которой, Россия могла бы в ответ на задержание сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) танкера «Механик Погодин» закрыть для украинцев Керченский пролив. Это создаст трудности для использования украинских портов Бердянск и Мариуполь.
По мнению Комоедова, Керченский пролив нужно было перекрыть сразу после задержания танкера. Впрочем, он признал, что полностью перекрыть пролив невозможно, однако напомнил о своем предложении ввести обязательную лоцманскую проводку и взимать за это плату.
«Россия не может запретить мирным судам проходить в Азовское море и следовать в порты Украины. Но Россия обязана вести лоцманскую проводку, начиная от Крымского моста и заканчивая до выхода из Керченского пролива в Азовское море», — сказал Комоедов.
На суда, идущие под флагом Украины, «нужно сажать отдельные подразделения морской пехоты, чтобы на основных и запасных пунктах управления кораблем был контроль для прохода под керченским мостом».
«Россия обязана обезопасить объект (Крымский мост), который имеет стратегическое значение для Крыма и России в целом», — считает Комоедов, напомнив, что однажды ему самому пришлось столкнуться с подобным требованием и пустить на эсминец иностранных рулевых — «хоть было и обидно, но пришлось подчиниться».
О том, что в ответ на задержание «Механика Погодина» Россия может закрыть для украинцев Керченский пролив, в результате чего «могут серьезно пострадать» порты Бердянск и Мариуполь, газете ВЗГЛЯД говорил главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.
«Механик Погодин», задержанный в Херсоне, вез дизельное топливо из Туркмении на Украину. 11 августа СБУ заявила, что танкер заблокирован. Как говорил постпред президента Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин, СБУ намерена арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из России. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет. В среду компания-судовладелец сообщила, что «Механику Погодину» запретили покидать порт Херсона.