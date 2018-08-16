В ДНР опровергли сообщение о потере 15 квадратных километров в Донбассе

«Все заявления Наева — пустые, они не соответствуют действительности. Эти не имеющие рационального зерна слова связаны с тем, что в последнее время армия Украины несет большие потери. Чтобы их скрыть, командование пытается такими пропагандистскими методами поднять дух тех бойцов, которые сидят в окопах», — заявили в оперативном командовании ДНР. Сообщение приводит агентство ТАСС.

"Украинские военные могут только временно занимать населенные пункты в серой зоне, где нет наших подразделений и выдавать это за грандиозные победы", — пояснили ситуацию представители республики.

Ранее появилась информация о захвате украинскими силовиками территории площадью 15 квадратных километров в Донбассе. Соответствующее заявление сделал командующий операцией объединенных сил Сергей Наев.

По информации представителей ДНР, вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по территории республики у линии разграничения 39 боеприпасов. «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило три раза.

Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 39 единиц», — рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов. По его словам, под огнем ВСУ оказались горловский поселок Доломитное, села Ленинское и Саханка.

Продолжают поступать данные о потерях. Так, за минувшие сутки погиб один ополченец ДНР. «В результате работы снайперов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ленинское убит один защитник республики. Впоследствии снайперы были ликвидированы», — пояснил начальник пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов.

Еще один ополченец погиб в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике (ЛНР). «В результате ведения варварского минометного огня со стороны Вооруженных сил Украины, нарушивших перемирие, при защите нашей республики погиб военнослужащий народной милиции ЛНР», — сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства республики Яков Осадчий.