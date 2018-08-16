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В ДНР высказались о захвате территории Киевом
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В ДНР назвали пропагандой заявления Киева о продвижении украинской армии в Донбассе 

ТАСС 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Заявления командующего "операцией объединенных сил" (ООС) Киева в Донбассе Сергея Наева об увеличении подконтрольной Киеву территории после смены формата силовой операции не соответствуют действительности. Об этом в четверг сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"Все заявления Наева — пустые, они не соответствуют действительности. Эти не имеющие рационального зерна слова связаны с тем, что в последнее время армия Украины несет большие потери. Чтобы их скрыть, командование пытается такими пропагандистскими методами поднять дух тех бойцов, которые сидят в окопах", — приводит сообщение командования Донецкое агентство новостей.
В командовании ДНР подчеркнули, что военнослужащие республики продолжают удерживать занимаемые позиции в регионе.
"Украинские военные могут только временно занимать населенные пункты в серой зоне, где нет наших подразделений и выдавать это за грандиозные победы", — отметили в командовании.
Ранее в четверг командующий ООС Сергей Наев заявил, что украинские военные за 100 дней проведения операции (с 30 апреля 2018 года) взяли под свой контроль в Донбассе территорию в 15 квадратных километров и планируют расширять свои позиции. Заявление Наева свидетельствует о нарушении минских договоренностей.
ТАСС: последние новости
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Комментарии13  Ещё 18 источников 
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