В ДНР высказались о захвате территории Киевом

В ДНР назвали пропагандой заявления Киева о продвижении украинской армии в Донбассе

Заявления командующего "операцией объединенных сил" (ООС) Киева в Донбассе Сергея Наева об увеличении подконтрольной Киеву территории после смены формата силовой операции не соответствуют действительности. Об этом в четверг сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Все заявления Наева — пустые, они не соответствуют действительности. Эти не имеющие рационального зерна слова связаны с тем, что в последнее время армия Украины несет большие потери. Чтобы их скрыть, командование пытается такими пропагандистскими методами поднять дух тех бойцов, которые сидят в окопах", — приводит сообщение командования Донецкое агентство новостей.

В командовании ДНР подчеркнули, что военнослужащие республики продолжают удерживать занимаемые позиции в регионе.

"Украинские военные могут только временно занимать населенные пункты в серой зоне, где нет наших подразделений и выдавать это за грандиозные победы", — отметили в командовании.

Ранее в четверг командующий ООС Сергей Наев заявил, что украинские военные за 100 дней проведения операции (с 30 апреля 2018 года) взяли под свой контроль в Донбассе территорию в 15 квадратных километров и планируют расширять свои позиции. Заявление Наева свидетельствует о нарушении минских договоренностей.