Со свадьбы в больницу: 13 человек отравились на празднике в Ровенской области

Среди пострадавших — девять взрослых и четверо детей. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции региона.

«По предварительному диагнозу медиков, у всех констатировали пищевую токсикоинфекцию и сальмонеллез. У пяти среди госпитализированных состояние — средней тяжести, у остальных — легкой», — рассказали в полиции.

Угрозы жизни пострадавших нет. Однако по факту случившегося возбудили уголовное производство (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Ранее полиция Киева сообщала, что проводит расследование по факту массового отравления людей шаурмой. Тогда в больницы сначала попали 16 человек, вскоре число отравившихся возросло до 93. Было возбуждено уголовное дело. В Запорожской области было госпитализировано четыре человека с диагнозом «острая кишечная инфекция».