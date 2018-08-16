Ещё
Со свадьбы в больницу: 13 человек отравились на празднике в Ровенской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Со свадьбы в больницу: 13 человек отравились на празднике в Ровенской области 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Среди пострадавших — девять взрослых и четверо детей. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции региона.
«По предварительному диагнозу медиков, у всех констатировали пищевую токсикоинфекцию и сальмонеллез. У пяти среди госпитализированных состояние — средней тяжести, у остальных — легкой», — рассказали в полиции.
Угрозы жизни пострадавших нет. Однако по факту случившегося возбудили уголовное производство (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Ранее полиция Киева сообщала, что проводит расследование по факту массового отравления людей шаурмой. Тогда в больницы сначала попали 16 человек, вскоре число отравившихся возросло до 93. Было возбуждено уголовное дело. В Запорожской области было госпитализировано четыре человека с диагнозом «острая кишечная инфекция».
Украина.ру: последние новости
РИА Новости: Украину накрыла «революция доносов» «Туризм вне политики»: эксперт раскрыл данные об украинских отдыхающих в Крыму Херсонская «блокада»: украинские власти готовятся захватить российское судно
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму
Новая цель России и другие события дня11
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу111
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы16
Китай передал России секретные данные о ЦРУ96
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение