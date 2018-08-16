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«Россия захлебнется кровью»: в Киеве похвастались «мощью» ВСУ
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«Россия захлебнется кровью»: в Киеве похвастались «мощью» ВСУ 

РИА Новости 50 минут назад
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак пригрозил России "кровавым" ответом.
По его словам, два года назад он прогнозировал "наступление" России на Украину и предсказывал множество потерь со стороны Киева. Однако теперь он уверен, что украинская армия находится в гораздо лучшем состоянии, чем раньше.
"Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью", — заявил он в интервью "Апострофу".
По словам замминистра, за это время Киев "много чего изменил" в армии, оснащении и в оружии, а ситуация в ВСУ "несравнима" с 2014 годом.
В Киеве нередко пытаются выставить ВСУ "защитниками всей Европы". В действительности украинская армия сталкивается с серьезными проблемами.
В октябре прошлого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более десяти тысяч военных погибли или были ранены по причинам, не связанным с боевыми действиями в Донбассе. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил потери в украинской армии болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.
Также в июле депутат Верховной рады Андрей Билецкий рассказал о катастрофической ситуации с вооружением украинской армии. Он отметил, что износ оружия, оставшегося на Украине с советских времен, уже близок к критическому, а необходимая техника не производится из-за коррупции.
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