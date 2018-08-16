Прилепин представляет угрозу государственности Украины

Помимо Захара Прилепина в нём оказались литераторы Александр Тамоников и Александр Широкорад.
Список российских актёров, писателей и других культурных деятелей составляется украинским Минкультом с августа 2015 года.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Захар Прилепин, он удивлён, что не попал в перечень раньше.
По его мнению, он действительно представляет угрозу для киевских властей.
«На Украине два года уже существует против меня уголовное дело по факту создания незаконных вооружённых формирований, терроризма и сепаратизма. Что сайт Минкульта может изменить? Ничего я по этому поводу не испытываю, только удивление, что Минкульт так долго размышлял. Я не знал [об этом списке]. Вся Украина соревнуется в создании разных списков — всяких врагов, негодяев, сепаратюг. Я думаю, в пяти из них я фигурирую, что, конечно же, абсолютно обосновано. Я представляю угрозу национальной государственности Украины. Они абсолютно правы».
В список Минкульта также входят Михаил Боярский, Олег Газманов, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Василий Лановой, Алиса Фрейндлих и другие. Всего — 138 человек. Перечень имён регулярно пополняется.