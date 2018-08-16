Прилепин представляет угрозу государственности Украины

Прилепин: я представляю угрозу государственности Украины

Украины. Так писатель прокомментировал «Говорит Москва » попадание в чёрный список Минкульта

Список российских актёров, писателей и других культурных деятелей составляется украинским Минкультом с августа 2015 года.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Захар Прилепин, он удивлён, что не попал в перечень раньше.

По его мнению, он действительно представляет угрозу для киевских властей.