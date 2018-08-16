Минимальные потребности армии Украины оценили в 4 млрд долларов

«Это минимальная потребность для армии», — заявил он в интервью «Би-би-си Украина».

Муженко пожаловался на то, что сейчас вооруженным силам Украины обещают только 82 млрд гривен (2,9 млрд долларов). «Этого явно недостаточно для того, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии», — сказал он.

Глава генштаба ВСУ заявил, что в настоящее время наблюдается отток военных кадров, связанный в том числе с проблемами материального характера.

В конце прошлого года украинский генерал рассказал, в чем заключаются острейшие проблемы армии страны. Среди них — дефицит боеприпасов и неэффективность бронетехники.

В бюджете на 2018 год для оборонной сферы Украины заложено 5% от ВВП.