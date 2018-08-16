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Минимальные потребности армии Украины оценили в 4 млрд долларов
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Минимальные потребности армии Украины оценили в 4 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Финансирование украинской армии в 2019 году должно составить не менее 112 млрд гривен (более 4 млрд долларов), заявил глава генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
«Это минимальная потребность для армии», — заявил он в интервью «Би-би-си Украина».
Муженко пожаловался на то, что сейчас вооруженным силам Украины обещают только 82 млрд гривен (2,9 млрд долларов). «Этого явно недостаточно для того, чтобы удерживать ВСУ в боеспособном состоянии», — сказал он.
Глава генштаба ВСУ заявил, что в настоящее время наблюдается отток военных кадров, связанный в том числе с проблемами материального характера.
В конце прошлого года украинский генерал рассказал, в чем заключаются острейшие проблемы армии страны. Среди них — дефицит боеприпасов и неэффективность бронетехники.
В бюджете на 2018 год для оборонной сферы Украины заложено 5% от ВВП.
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