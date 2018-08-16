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Капитан задержанного Украиной танкера сделал заявление
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Капитан задержанного российского танкера рассказал о претензиях со стороны Украины 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Экипаж танкера предупредил о риске захвата украинскими властями.
Экипаж российского танкера «Механик Погодин» опасается силового захвата судна. О этом заявили в компании-владельце теплохода, который с пятницы удерживают в украинском порту Херсон.
По словам капитана танкера, руководство порта запретило ему покидать гавань и проводить разгрузку. При этом каждый день поступают данные о все новых претензиях со стороны украинских ведомств.
Танкером интересуются СБУ, пограничники и таможня. При этом, конкретных и подкрепленных документами обвинений не предъявляют.
Владельцы «Механика Погодина» уверены: власти Украины ищут формальные поводы, чтобы арестовать, а потом и захватить судно.
Российский танкер-химовоз «Механик Погодин» незаконно удерживается в украинском порту Херсона. 15 августа капитана информировали о возможной проверке с якобы неудовлетворительным состоянием судна.
Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту.
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