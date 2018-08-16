Капитан задержанного Украиной танкера сделал заявление

Капитан задержанного российского танкера рассказал о претензиях со стороны Украины

Экипаж танкера предупредил о риске захвата украинскими властями.

Экипаж российского танкера «Механик Погодин» опасается силового захвата судна. О этом заявили в компании-владельце теплохода, который с пятницы удерживают в украинском порту Херсон

По словам капитана танкера, руководство порта запретило ему покидать гавань и проводить разгрузку. При этом каждый день поступают данные о все новых претензиях со стороны украинских ведомств.

Танкером интересуются СБУ , пограничники и таможня. При этом, конкретных и подкрепленных документами обвинений не предъявляют.

Владельцы «Механика Погодина» уверены: власти Украины ищут формальные поводы, чтобы арестовать, а потом и захватить судно.

Российский танкер-химовоз «Механик Погодин» незаконно удерживается в украинском порту Херсона. 15 августа капитана информировали о возможной проверке с якобы неудовлетворительным состоянием судна.