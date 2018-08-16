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На Украине подсчитали число осужденных за коррупцию
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На Украине подсчитали число осужденных за коррупцию людей 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Emilio Morenatti/AP
Украинский министр юстиции Павел Петренко рассказал, сколько человек находится в тюрьмах страны по обвинению в коррупции. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам министра, за 2017 год в связи с обвинениями в коррупционных действиях было вынесено 1700 приговоров.
"Из этих 1700 приговоров — 800 людей уже сидят в тюрьмах", — заявил Петренко.
Он назвал эти показатели "четким результатом".
Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко считает коррупцию самой главной проблемой Украины. Кроме того, он сообщил, что украинская сторона будет сотрудничать с западными спецслужбами, чтобы вернуть в страну деньги, незаконно вывезенные за границу олигархами, политиками и чиновниками.
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