На Украине подсчитали число осужденных за коррупцию людей

Украинский министр юстиции Павел Петренко рассказал, сколько человек находится в тюрьмах страны по обвинению в коррупции. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам министра, за 2017 год в связи с обвинениями в коррупционных действиях было вынесено 1700 приговоров.

"Из этих 1700 приговоров — 800 людей уже сидят в тюрьмах", — заявил Петренко.

Он назвал эти показатели "четким результатом".