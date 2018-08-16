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Депутат Рады пригрозил визами для россиян
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Депутат Рады предложил ввести визовый режим с Россией 

Rambler News Service 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Депутат Верховной рады Юрий Чижмарь в эфире телеканала ZIK заявил, что граждане России, желающие посетить Украину, должны получать визу.
«Я не возражаю, чтобы российские художники и люди, которые имеют бизнес в Украине, ездили в Украину. Но они должны заранее знать, что если они едут, то должны получить визу», — сказал Чижмарь.
По его словам, сотрудник пограничной службы не может «за пять минут» оценить, с какими намерениями едет человек, не возражают ли правоохранительные органы страны против его въезда и не находится ли он в «определенных списках».
Ранее глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, отвечая одному из пользователей Facebook, написал, что подписал «исторический документ», согласно которому «в Москву будут ходить только медведи». В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» он отметил, что документ предполагает ограничение не только железнодорожного сообщения.
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