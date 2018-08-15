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Украина готовит провокацию в Донбассе
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Украина готовит провокацию в Донбассе 

Рамблер 1 час назад
Власти Украины готовят провокацию с применением радиоактивных веществ в Донбассе, говорится в сообщении организации «Кибер Беркут».
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По информации организации, диверсанты планируют заразить радиоактивными отходами воду в канале «Северский Донец — Донбасс», откуда идет забор воды в Южно-Донбасский водовод и возложить вину на руководство непризнанной ДНР.
В организации также заявили, что руководить операцией будет группа Сил специальных операций ВСУ, которую обучают 14 американских инструкторов, а куратором операции является Эрик Принс, «бывший основатель и владелец частной военной компании Blackwater, печально известной своими тайными операциями под „чужим флагом“ и расстрелом мирных жителей в Ираке». В апреле он посещал центр обучения в Бердичеве.
Сообщается также, что украинский спецназ уже получил контейнер с радиоактивными веществами.
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