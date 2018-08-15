Украина готовит провокацию в Донбассе

Власти Украины готовят провокацию с применением радиоактивных веществ в Донбассе, говорится в сообщении организации «Кибер Беркут».

По информации организации, диверсанты планируют заразить радиоактивными отходами воду в канале «Северский Донец — Донбасс», откуда идет забор воды в Южно-Донбасский водовод и возложить вину на руководство непризнанной ДНР.

В организации также заявили, что руководить операцией будет группа Сил специальных операций ВСУ, которую обучают 14 американских инструкторов, а куратором операции является Эрик Принс , «бывший основатель и владелец частной военной компании Blackwater, печально известной своими тайными операциями под „чужим флагом“ и расстрелом мирных жителей в Ираке ». В апреле он посещал центр обучения в Бердичеве.

Сообщается также, что украинский спецназ уже получил контейнер с радиоактивными веществами.