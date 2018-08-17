В Китае крупнейший производитель свинины закроет скотобойню из-за АЧС

МОСКВА , 17 авг — РИА Новости . Городская администрация китайского города Чжэнчжоу распорядились закрыть скотобойню крупнейшего в мире производителя свинины компании WH Group после обнаружения фактов распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) у животных, сообщила компания.

"В августе, 14 числа, в общей сложности 30 из 260 свиней, поставленных на скотобойню Чжэнчжоу независимым поставщиком из провинции Хэйлунцзян для убоя, оказались павшими, а впоследствии у них был зафиксирован вирус африканской чумы свиней… Компания 16 августа получила распоряжение от администрации муниципалитета Чжэнчжоу о временном закрытии скотобойни на период в шесть недель, начиная с 16 августа", — сообщает компания.

Отмечается, что компания уже предприняла действия для предотвращения дальнейшего распространения вируса, в частности, создала специализированное учреждение для контроля за болезнью и усыпила всех живых свиней, уже находящихся на скотобойне.

WH Group не известно о других случаях заражения на других заводах группы. Компания также отмечает, что так как на скотобойню Чжэнчжоу приходится лишь незначительная часть реализации группы, никаких сбоев в поставках свинины от компании не ожидается.