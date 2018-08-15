Украинские мосты оказались под угрозой обрушения

Тысячи мостов на Украине оказались под угрозой обрушения

Бывший первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер рассказал, что по стране в аварийном состоянии находятся около 9 тыс. мостов, которые могут рухнуть в любой момент.

«На Украине всего порядка 16 тыс. мостов, из которых в аварийном состоянии находятся 9 тыс. Все это висящее в воздухе — смесь бетона и металла — может в любой момент обвалиться. К сожалению, это огромная проблема, на которую мы начинаем обращать внимание, только когда что-то падает… Я, к сожалению, должен констатировать, что пока где-то реально не упадет и не будет жертв, особого внимания на это обращаться не будет», — сказал Шульмейстер в эфире «112 Украина».

Он отметил, что на решение проблемы с мостами денег нет: капитальный ремонт крупного моста (например, через Днепр в Киеве) может стоить около 1 млрд гривен (почти 2,5 млрд рублей — прим. ВЗГЛЯД).