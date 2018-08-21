На Украине разоблачили ложь властей о туристах в Крыму

Украинские власти на протяжении четырех с половиной лет строят лживую картинку для граждан Украины , пытаясь убедить население, что в Крыму нет туристов, пишет политтехнолог Михаил Подоляк в статье изданию "Главред".

По его словам, власти повсеместно заявляют, что количество украинцев, проезжающих в Крым постоянно уменьшается, а пункты пропуска на границе и вовсе скоро можно будет закрывать.

Как пишет Подоляк, эта картинка кардинально отличается от реального положения дел. В пограничном городе Чонгар можно увидеть "многокилометровые вереницы автомобилей с украинскими номерами".

"Настоятельно рекомендую Вам сесть в поезд Киев-Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перрон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара. Чтобы в Крым. Две трети состава. В прошлом году было существенно меньше", — рассказывает автор.

Помимо этого, он предлагает поговорить с местными таксистами, которые "расскажут, что почти вся индустрия частного извоза заточена на "крымские переходы", и что в этом году уже есть рекорды".

Подоляк не отрицает тот факт, что в целом международный турпоток в Крым несколько снизился из-за санкций, но количество туристов из Украины только растет.

Автор также резко критикует самих украинцев. По его словам, люди хотят сами обманываться, слепо веря в ложь украинских властей.