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Детская писательница пришла в ужас от незнания Бандеры украинскими детьми
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Детская писательница пришла в ужас от незнания Бандеры украинскими детьми 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Большинство украинских детей ничего не знает о лидерах украинских националистов середины XX века. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила детская писательница Лариса Ницой, видео доступно на YouTube.
Писательница рассказала, как пела песни из репертуара Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) в одной из детских лагерей страны. В одном из куплетов упоминался лидер УПА Степан Бандера — Ницой поинтересовалась у детей, кто это такой.
Оказалось, что верный ответ на данный вопрос дали только двое из 60 детей в возрасте с 8 до 13 лет. «Ответ детей: „Бендера — это тот, кто играет на бендере (очевидно, бандуре — прим. “Ленты.ру»". У меня просто нет слов», — поделилась впечатлениями Ницой.
По ее мнению, в этом виноваты школьные учителя, которые «уперлись» в учебную программу. «И поскольку в программе этого еще не было, то они об этом с двенадцатилетними детьми еще не читали», — сказала Ницой. Писательница указала, что все украинское общество «бурлит» из-за дискуссий о Бандере, а дети остаются «изолированными».
«Учителя, вам «два»», — резюмировала писательница.
9 августа Ницой выступила с заявлением, что в детских летних лагерях, находящихся на подконтрольной Киеву территории страны, не должны отдыхать дети переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Писательница утверждает, что в украинских детских лагерях отдыхают «прославляющие Россию» дети. «Их родители сегодня воюют с нами, и эти дети рассказывают: мой отец убивал таких, как твой отец», — добавила Ницой.
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