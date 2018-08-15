Детская писательница пришла в ужас от незнания Бандеры украинскими детьми

Большинство украинских детей ничего не знает о лидерах украинских националистов середины XX века. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила детская писательница Лариса Ницой , видео доступно на YouTube.

Оказалось, что верный ответ на данный вопрос дали только двое из 60 детей в возрасте с 8 до 13 лет. «Ответ детей: „Бендера — это тот, кто играет на бендере (очевидно, бандуре — прим. “Ленты.ру» ". У меня просто нет слов», — поделилась впечатлениями Ницой.

По ее мнению, в этом виноваты школьные учителя, которые «уперлись» в учебную программу. «И поскольку в программе этого еще не было, то они об этом с двенадцатилетними детьми еще не читали», — сказала Ницой. Писательница указала, что все украинское общество «бурлит» из-за дискуссий о Бандере, а дети остаются «изолированными».

«Учителя, вам «два»», — резюмировала писательница.

9 августа Ницой выступила с заявлением, что в детских летних лагерях, находящихся на подконтрольной Киеву территории страны, не должны отдыхать дети переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Писательница утверждает, что в украинских детских лагерях отдыхают «прославляющие Россию» дети. «Их родители сегодня воюют с нами, и эти дети рассказывают: мой отец убивал таких, как твой отец», — добавила Ницой.