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Российскому судну запретили покидать украинский порт
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Российскому судну «Механик Погодин» запретили покидать украинский порт 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Российскому танкеру "Механик Погодин" запретили покидать порт Херсона. Об этом сообщается в заявлении оператора судна — компании "В. Ф. Танкер".
Утром 14 августа, по истечении предыдущего трехдневного запрета, грузополучатели повторно попытались растаможить прибывший на российском судне груз, однако таможня отказалась делать это без объяснения причин.
"В дополнение к этому капитан порта вынес новый запрет на выход судна из акватории, ссылаясь на статью 91 Кодекса торгового мореплавания и письмо Госпогранслужбы Украины. Следует признать, что в данном случае отсутствуют нарушения, которые могли бы стать основанием к законному применению капитаном порта данной статьи", — говорится в сообщении "В. Ф. Танкер".
Отмечается, что капитана судна не ознакомили с содержанием письма Госпогранслужбы. Оператор танкера утверждает, что экипажу не предъявлялось никаких требований ни на момент захода в порт, ни к концу четвертого дня задержания. Также не проводилось никаких проверок.
Танкер "Механик Погодин" был заблокирован украинскими властями в аэропорту Херсона 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа — граждан России.
Сообщалось, что у СБУ нет претензий к россиянам, находящимся на борту танкера. Поводом для задержания стало внесение судовладельца в санкционные списки Киева.
Российские корабли уже оказывались в аналогичных ситуациях. Весной этого года украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" с десятью российскими моряками на борту, которых киевские власти считают гражданами Украины.
Девять членов экипажа были оштрафованы, капитану грозит тюремное заключение сроком до пять лет. При этом лишь два моряка смогли вернуться в Крым, остальные остаются на Украине.
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