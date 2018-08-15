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Порошенко рассказал о лагере у границ Крыма, где детей учат обращаться с оружием
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У Крымского моста появилась новая проблема

Порошенко рассказал о лагере у границ Крыма, где детей учат обращаться с оружием 

РИА Новости Крым 5 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В городе Скадовск Херсонской области стартовала международная акция «Наследники свободных», в рамках которой детей из разных стран учат тактической подготовке и обращению с оружием. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Петр Порошенко.
По словам украинского президента, «Наследники свободных» имени К. Острожского — «мощное мероприятие, которое обучает молодых украинцев защищать независимость и территориальную целостность родины».
"Недавно стартовал очередной этап акции в Скадовске Херсонской области. Молодежь из разных областей Украины, Литвы, Молдовы, Польши, Эстонии и Грузии соревнуются в экстремальных условиях в знании по экстренной медицинской помощи, тактической подготовке и правилах обращения с оружием", — написал Петр Порошенко.
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