Силовики выпустили более 100 мин в ДНР

Силовики выпустили более 100 мин по Коминтерново и Ленинское, заявили в ДНР

Украинские силовики ведут обстрел населенных пунктов Коминтерново и Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, уже выпущено более 100 мин, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР. "Украинские боевики из 36-й бригады… ведут обстрел населенных пунктов Коминтерново и Ленинское на юге нашей республики. В настоящее время по поселкам выпущено в общей сложности более 100 мин различного калибра, выстрелов из вооружения БМП и различных гранатометов", — заявил представитель ведомства. В оперативном командовании добавили, что в результате обстрелов появились очаги возгораний на территории поселков.