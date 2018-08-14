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Силовики выпустили более 100 мин в ДНР
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Силовики выпустили более 100 мин по Коминтерново и Ленинское, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики ведут обстрел населенных пунктов Коминтерново и Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, уже выпущено более 100 мин, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.
"Украинские боевики из 36-й бригады… ведут обстрел населенных пунктов Коминтерново и Ленинское на юге нашей республики. В настоящее время по поселкам выпущено в общей сложности более 100 мин различного калибра, выстрелов из вооружения БМП и различных гранатометов", — заявил представитель ведомства.
В оперативном командовании добавили, что в результате обстрелов появились очаги возгораний на территории поселков.
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