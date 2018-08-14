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Отказ во въезде украинцев в Израиль возмутил Порошенко
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Порошенко пожаловался на отказ Израиля пускать украинцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинских граждан не пускают в Израиль, несмотря на безвизовый режим, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с израильским министром по делам Иерусалима Зеэвом Элькиным.
«Президент Украины отметил беспокойство по поводу существующих фактов недопуска украинских граждан на территорию Израиля, несмотря на существование безвизового режима поездок для граждан обоих государств. Он призвал израильскую сторону принять все возможные меры для улучшения ситуации в этой сфере», — сообщает пресс-служба украинского президента.
На встрече Порошенко заметил активизацию политического диалога с Израилем и сказал, что надеется на его продолжение.
Стороны также обсудили «интенсивное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами и отметили значительные перспективы для дальнейшего развития». Они согласились, что необходимо подписать соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.
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