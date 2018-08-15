Больше 400 детей за неделю заболели корью на Украине

С 6 по 12 августа, на Украине диагноз «корь» был поставлен 711 жителям страны. Более половины из них — дети, сообщает телеканал «360».

По данным ведомства, полученным от собственного Центра общественного здоровья, наибольшее количество заболевших во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской областях, а также в Киеве. Всего с начала года корью заразились 28 889 человек, из которых 17 151 ребенок. Девять детей и четверо взрослых умерли.

Корь относится к высококонтагиозным заболеваниям, то есть существует практически 100%-ная вероятность заразиться при контакте с носителем заболевания. Лекарства от кори пока нет, к летальному исходу приводит не сама корь, а ее осложнения. В зоне риска находятся все граждане, которые вовремя не сделали прививку.

На Украине утвержден приказ о проведении бесплатной иммунизации взрослых, которых относят к группам риска. Детям прививки делаются согласно графику в зависимости от возраста.