Ещё
Больше 400 детей за неделю заболели корью на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больше 400 детей за неделю заболели корью на Украине 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Главный региональный
С 6 по 12 августа, на Украине диагноз «корь» был поставлен 711 жителям страны. Более половины из них — дети, сообщает телеканал «360».
По данным ведомства, полученным от собственного Центра общественного здоровья, наибольшее количество заболевших во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской областях, а также в Киеве. Всего с начала года корью заразились 28 889 человек, из которых 17 151 ребенок. Девять детей и четверо взрослых умерли.
Корь относится к высококонтагиозным заболеваниям, то есть существует практически 100%-ная вероятность заразиться при контакте с носителем заболевания. Лекарства от кори пока нет, к летальному исходу приводит не сама корь, а ее осложнения. В зоне риска находятся все граждане, которые вовремя не сделали прививку.
На Украине утвержден приказ о проведении бесплатной иммунизации взрослых, которых относят к группам риска. Детям прививки делаются согласно графику в зависимости от возраста.
Газета.Ru: последние новости
Судну "Механик Погодин" снова запретили покидать украинский порт Украинский и российский омбудсмены договорились об оказании помощи задержанным морякам Депутат Рады раскритиковал лозунг "слава Украине"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
До конца света остались сутки
У Крымского моста появилась новая проблема
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения55
Мария Шукшина чудом избежала смерти7
В США насторожились из-за ненормального российского спутника118
Видео
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
07:19
У Крымского моста появилась новая проблема
Общество
03:26
Названа причина смерти Успенского
Общество
02:44
В московском метро произошел сбой
Происшествия Новости Москвы
01:31
Захарова констатировала провал США
Политика
01:15
«Новый» украинский танк стреляет тушенкой?
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение