Украинский футболист Алиев: я не алкоголик

Украинский футболист Александр Алиев заявил, что СМИ создали ему образ алкоголика, передает Sport.ua.

"Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я мог пойти отдохнуть, посидеть, выпить. Но я не напивался каждый день. Это все придумали журналисты и злые языки. Я не алкоголик. Почему не писали, когда я показывал мастерство на поле. Как я хотел, так я и жил. Я не святой, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят", — заявил Алиев.

Полузащитник известен своей игрой за московский «Локомотив» и киевское «Динамо». Алиев многократно оказывался в центре различных скандалов.