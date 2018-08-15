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Украинский футболист Алиев: я не алкоголик
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Украинский футболист Алиев: я не алкоголик 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Украинский футболист Александр Алиев заявил, что СМИ создали ему образ алкоголика, передает Sport.ua.
"Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я мог пойти отдохнуть, посидеть, выпить. Но я не напивался каждый день. Это все придумали журналисты и злые языки. Я не алкоголик. Почему не писали, когда я показывал мастерство на поле. Как я хотел, так я и жил. Я не святой, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят", — заявил Алиев.
Полузащитник известен своей игрой за московский «Локомотив» и киевское «Динамо». Алиев многократно оказывался в центре различных скандалов.
Ранее Алиев высказался об уходе Артема Милевского.
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