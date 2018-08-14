Ещё
Киев вновь обвинил Россию в «приватизации истории» Руси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев вновь обвинил Россию в «приватизации истории» Руси 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил Россию в желании «приватизировать историю» Древней Руси.
Вятрович заявил, что попыткам России «приватизировать» историю уже «сотни лет».
«Россия начиналась как империя именно с этого. Она строила свою идентичность через украденную часть украинской истории вместо того, чтобы искать собственные исторические корни. Россия хотела себя легализовать через присвоение прошлого Руси, которое считалось более древним, более славным», — цитирует «Украинская правда» Вятровича.
По его утверждению, украинцы «должны защищать свою историю». «Лучшая защита — это увеличение осведомленности граждан. Мы должны знать свою историю и рассказывать ее миру для того, чтобы не повторялись такие курьезы, как с Анной Киевской, якобы русской княжной», — сказал директор института нацпамяти.
Отметим, что Киев в последние годы занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Власти Украины уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, русского богатыря Илью Муромца.
На Украине также заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Москалькова и Денисова договорились о помощи морякам «Норда» Саакашвили рассказал о походах на эротические фильмы в видеосалон Порошенко В Раде признали нелепость фразы «слава Украине»
Комментарии4  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под рухнувшим мостом в Италии нашли выживших25
США устроили провокацию у Крымского моста707
Иск Степаненко потряс наглостью74
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Трагедия в Италии: под руинами найдены выжившие26
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение