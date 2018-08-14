Киев вновь обвинил Россию в «приватизации истории» Руси 

Директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил Россию в желании «приватизировать историю» Древней Руси.
Вятрович заявил, что попыткам России «приватизировать» историю уже «сотни лет».
«Россия начиналась как империя именно с этого. Она строила свою идентичность через украденную часть украинской истории вместо того, чтобы искать собственные исторические корни. Россия хотела себя легализовать через присвоение прошлого Руси, которое считалось более древним, более славным», — цитирует «Украинская правда» Вятровича.
По его утверждению, украинцы «должны защищать свою историю». «Лучшая защита — это увеличение осведомленности граждан. Мы должны знать свою историю и рассказывать ее миру для того, чтобы не повторялись такие курьезы, как с Анной Киевской, якобы русской княжной», — сказал директор института нацпамяти.
Отметим, что Киев в последние годы занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Власти Украины уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, русского богатыря Илью Муромца.
На Украине также заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами».