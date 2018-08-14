Киев вновь обвинил Россию в «приватизации истории» Руси

Вятрович заявил, что попыткам России «приватизировать» историю уже «сотни лет».

«Россия начиналась как империя именно с этого. Она строила свою идентичность через украденную часть украинской истории вместо того, чтобы искать собственные исторические корни. Россия хотела себя легализовать через присвоение прошлого Руси, которое считалось более древним, более славным», — цитирует «Украинская правда» Вятровича.

По его утверждению, украинцы «должны защищать свою историю». «Лучшая защита — это увеличение осведомленности граждан. Мы должны знать свою историю и рассказывать ее миру для того, чтобы не повторялись такие курьезы, как с Анной Киевской, якобы русской княжной», — сказал директор института нацпамяти.

Отметим, что Киев в последние годы занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Власти Украины уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого , русского художника Ивана Айвазовского , русского богатыря Илью Муромца.

На Украине также заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами».