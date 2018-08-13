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Ющенко предложил Киеву «план победы» над Россией
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Ющенко предложил Киеву «план победы» над Россией 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Виктор Ющенко предложил властям Киева «план победы» над Россией, сообщает «Лента.ру».
По словам экс-президента, Украина должна следовать плану, состоящему из ряда компонентов. Для победы в конфликте с Россией власти должны развивать экономику и финансовую систему, предпринимать дипломатические шаги и поддерживать жителей непризнанных Донецкой и Луганской республик.
«Это как паста из тюбика, которую надо все время выдавливать, если ты хочешь почистить зубы. Это не имеет простого милитарного ответа», — заявил Ющенко в интервью «Украинской правде».
Он также обвинил руководство страны в поддерживании отношений с «агрессором», в частности, в сохранении безвизового режима и торговых отношений.
«Россия остается первым торговым партнером. Вы мне уточните, вы действительно воюете? Вы действительно собираетесь освободить территории?», — задался вопросом бывший украинский президент.
По словам Ющенко, в Европе после Второй мировой войны приняли экономический план Маршалла, а Верховная рада за четыре года не приняла ни одного важного документа.
Ющенко также заявил, что агрессия России связана с отсутствием у украинцев национального духа.
«Если у вас есть дух, за вами всегда будет победа. Если у вас духа нет, вам никакой «Бук», ничто не поможет», — сказал Ющенко.
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