Ющенко предложил Киеву «план победы» над Россией

По словам экс-президента, Украина должна следовать плану, состоящему из ряда компонентов. Для победы в конфликте с Россией власти должны развивать экономику и финансовую систему, предпринимать дипломатические шаги и поддерживать жителей непризнанных Донецкой и Луганской республик.

«Это как паста из тюбика, которую надо все время выдавливать, если ты хочешь почистить зубы. Это не имеет простого милитарного ответа», — заявил Ющенко в интервью «Украинской правде».

Он также обвинил руководство страны в поддерживании отношений с «агрессором», в частности, в сохранении безвизового режима и торговых отношений.

«Россия остается первым торговым партнером. Вы мне уточните, вы действительно воюете? Вы действительно собираетесь освободить территории?», — задался вопросом бывший украинский президент.

По словам Ющенко, в Европе после Второй мировой войны приняли экономический план Маршалла, а Верховная рада за четыре года не приняла ни одного важного документа.

Ющенко также заявил, что агрессия России связана с отсутствием у украинцев национального духа.