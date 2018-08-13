Саакашвили рассказал о походах на эротические фильмы в видеосалон Порошенко

Саакашвили в интервью «Стране.ua» вспомнил о студенческих годах — он в 1980-е вместе с Порошенко учился в Институте международных отношений КНУ им. Т. Шевченко.

«Реально это человек, который тогда интересовался только деньгами», — заявил Саакашвили.

По его словам, он сам не интересовался деньгами, потому что дедушка и бабушка «присылали достаточно».

«Порошенко был бизнесменом, он не учился, а зарабатывал. И не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и «кидал» людей», — заявил экс-губернатор Одесской области.

Саакашвили отметил, что Порошенко зарабатывал «на всем — от видеосалонов до компьютеров».

«У него был видеосалон на Ломоносова, где они крутили «Эммануэль-2». Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон», — сказал Михаил Саакашвили.

По его словам, вход в видеосалон Порошенко стоил 1 рубль.