Саакашвили рассказал о походах на эротические фильмы в видеосалон Порошенко 

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что в студенческие годы ходил в видеосалон к будущему президенту Украину Петру Порошенко, который показывал там эротические фильмы.
Саакашвили в интервью «Стране.ua» вспомнил о студенческих годах — он в 1980-е вместе с Порошенко учился в Институте международных отношений КНУ им. Т. Шевченко.
«Реально это человек, который тогда интересовался только деньгами», — заявил Саакашвили.
По его словам, он сам не интересовался деньгами, потому что дедушка и бабушка «присылали достаточно».
«Порошенко был бизнесменом, он не учился, а зарабатывал. И не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и «кидал» людей», — заявил экс-губернатор Одесской области.
Саакашвили отметил, что Порошенко зарабатывал «на всем — от видеосалонов до компьютеров».
«У него был видеосалон на Ломоносова, где они крутили «Эммануэль-2». Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон», — сказал Михаил Саакашвили.
По его словам, вход в видеосалон Порошенко стоил 1 рубль.
Директор киевского Института трансформации общества, экономист Олег Соскин в 2015 году рассказывал газете ВЗГЛЯД, что Саакашвили и Порошенко «были очень дружны начиная со студенческого периода», при этом «Порошенко был изгоем на факультете международных отношений, но деньги у него были».