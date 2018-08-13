Россию обвинили в стремлении «дойти до Днепра»

Россия планирует дойти до Днепра, заявил украинскому «Обозревателю» бывший замглавы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.
По словам генерал-лейтенанта запаса, военные корабли, которые Россия якобы перебросила в Азовское море, оснащены крылатыми ракетами «Калибр», дальнобойность которых позволяет перекрыть Украину полностью.
Само увеличение военной активности России в Азовском море Романенко назвал новыми возможностями для нее, чтобы вести «боевые действия» против Украины. По его словам, Москва уже «построила» Новороссию, а сейчас нацелена на южные и восточные области Украины и даже планирует дойти до Днепра.