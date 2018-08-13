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Киев планирует создать аналог «списка Магнитского»
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Киев намерен предложить партнерам создание аналога «списка Магнитского» 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко
Минюст Украины намерен предложить международным партнерам ввести дополнительные персональные санкции в отношении руководства РФ из-за ситуации с осужденными в России украинцами, заявил в понедельник глава ведомства Павел Петренко.
Украина ранее подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России из-за якобы нарушений прав осужденных в РФ украинцев. Это уже шестое заявление Киева, поданное против РФ в ЕСПЧ. При этом депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявлял, что у Украины нет доказательств и аргументированной базы, что в России нарушаются права осуждённых украинцев.
"Мы рассчитываем, что ЕСПЧ будет достаточно оперативно рассматривать это дело, и мы будем обращаться, чтоб это дело было определено как приоритетное… Второе, мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список, аналог "списка Магнитского", — сказал Петренко на пресс-конференции, которую транслировало агентство Укринформ.
По его словам, украинское правительство впервые направило в международный суд документ, в котором указаны конкретные фамилии российских чиновников, которые, по мнению Киева, причастны к нарушению прав осужденных в РФ украинцев.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.
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