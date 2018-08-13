Я устал бегать по крышам Киева — Саакашвили

Михаил Саакашвили отметил, что в Амстердаме он живет как в санатории, и тут его «не тягают за волосы, не волочат по ступенькам».

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который в данный момент проживает в Амстердаме, рассказал, что в этом городе у него есть ощущение тюрьмы, замкнутости пространства, но в Киеве он тоже устал бегать по крышам. Об этом он рассказал в интервью изданию «Страна», отвечая на вопрос о том, как происходило его задержание.

«Мне уже надоело бегать по крышам в Киеве. В какой-то момент я просто остановился и сказал: «Черт с ними!». В грузинский ресторан зашла группа захвата, состоявшая из личной охраны Порошенко и Кононенко. Охрана ресторана вывела меня с заднего выхода во двор. Если бы я захотел, смог бы еще раз сбежать по крышам. Но я для себя решил, что больше не буду этого делать. Они меня схватили, несколько раз ударили, потом всю дорогу душили. Два раза я потерял сознание в машине», — рассказал Саакашвили.

С другой стороны, отметил Саакашвили, в Амстердаме он живет как в санатории, и тут его «не тягают за волосы, не волочат по ступенькам».

По словам Саакашвили, украинского президента Петра Порошенко сразу выдаст любая страна, как только его президентский срок закончится. В США при этом ему могут дать тюремный срок по аналогии с делом бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко , осужденного в США за отмывание денег, воровство и сокрытие средств на иностранных счетах.

«В Америке его могут посадить, как Лазаренко, потому что ФБР завело на него папку дел», — заявил Саакашвили.