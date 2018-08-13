Саакашвили: США завели уголовные дела против Порошенко

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что в США возбуждены уголовные дела против президента Украины Петра Порошенко, связанные с офшорными счетами, передает РИА Новости.

«Как только он (Порошенко) перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить, как Лазаренко (экс-премьер Украины Павел Лазаренко, осужденный в США по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах), потому что ФБР завело на него папку дел», — заявил Саакашвили в интервью изданию «Страна», опубликованному в понедельник.

При этом политик уточнил, что уголовные дела, якобы возбужденные в отношении Порошенко, касаются офшорных счетов.

Ранее немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В материалах, опубликованных газетой, упоминается, в частности, и Порошенко.

Согласно публикации Sueddeutsche Zeitung, Порошенко в 2014 году якобы организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса в доверительное управление. Президент заявлял, что будет рад любому расследованию офшорной деятельности и не имеет никаких скрытых счетов. Он пояснил, что создал офшор для передачи своей компании в управление «слепому трасту», по украинским законам иначе такую процедуру провести невозможно.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. Власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.