Саакашвили заявил об уголовных делах против Порошенко

Саакашвили заявил, что в США завели уголовные дела против Порошенко

"Как только он (Порошенко. — Прим. ред.) перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить, как Лазаренко (экс-премьер Украины Павел Лазаренко, осужденный в США по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах. — Прим. ред.), потому что ФБР завело на него папку дел", — заявил Саакашвили в интервью изданию "Страна", опубликованном в понедельник

При этом политик уточнил, что уголовные дела, якобы возбужденные в отношении Порошенко, касаются офшорных счетов.

Ранее немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В материалах, опубликованных газетой, упоминается, в частности, и Порошенко.

Согласно публикации Sueddeutsche Zeitung, Порошенко в 2014 году якобы организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса в доверительное управление. Президент заявлял, что будет рад любому расследованию офшорной деятельности и не имеет никаких скрытых счетов. Он пояснил, что создал офшор для передачи своей компании в управление "слепому трасту", по украинским законам иначе такую процедуру провести невозможно.