В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше

Боевые действия в Крыму следовало начинать еще четыре года назад, заявил депутат Верховной рады Украины и бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук.
В эфире телеканала «112 Украина» он заявил, что теперь отвоевать полуостров будет куда сложнее. «Нужно было раньше думать об этом, смотреть на несколько месяцев, а то и лет вперед», — заявил он.
Мельничук посетовал на то, что украинские власти дали России достроить Крымский мост.
Теперь, сказал он, «у русских больше присутствия в Азовском море, в Черном море». В случае вмешательства в конфликт других стран ситуация может перерасти в полномасштабную войну, добавил он.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.