В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше

Экс-главарь «Айдара» пожалел, что Украина не напала на Крым раньше

В эфире телеканала «112 Украина » он заявил, что теперь отвоевать полуостров будет куда сложнее. «Нужно было раньше думать об этом, смотреть на несколько месяцев, а то и лет вперед», — заявил он.

Мельничук посетовал на то, что украинские власти дали России достроить Крымский мост.

Теперь, сказал он, «у русских больше присутствия в Азовском море, в Черном море». В случае вмешательства в конфликт других стран ситуация может перерасти в полномасштабную войну, добавил он.