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Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие
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Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 10 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 50 мин и снарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждены три дома и здание котельной на юге ДНР.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 159 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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