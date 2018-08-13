Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 10 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 50 мин и снарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждены три дома и здание котельной на юге ДНР.