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Украинка пыталась провезти в Крым пистолет
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Гражданка Украины пыталась провезти в Крым пистолет с патронами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пограничники в Крыму пресекли попытку незаконно ввезти с Украины пистолет и восемь патронов, спрятанные в машине, сообщает крымское пограничное управление ФСБ.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Армянск". Оружие нашли в автомобиле гражданки Украины 1973 года рождения при въезде в Крым. Женщина ехала из Николаева.
"В ходе осмотра под водительским сидением пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 мм. Наличие в автомобиле запрещенных к провозу через госграницу предметов женщина объяснила тем, что данное оружие принадлежит ее отцу, которое он "возил с собой в целях самообороны", — говорится в сообщении. Выявленные предметы изъяты для экспертизы.
Пограничники отмечают, что неделей ранее зафиксированы еще два случая выявления патронов у граждан сопредельного государства.
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