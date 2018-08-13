Украинка пыталась провезти в Крым пистолет

Гражданка Украины пыталась провезти в Крым пистолет с патронами

Пограничники в Крыму пресекли попытку незаконно ввезти с Украины пистолет и восемь патронов, спрятанные в машине, сообщает крымское пограничное управление ФСБ

Инцидент произошел в пункте пропуска "Армянск". Оружие нашли в автомобиле гражданки Украины 1973 года рождения при въезде в Крым. Женщина ехала из Николаева.

"В ходе осмотра под водительским сидением пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 мм. Наличие в автомобиле запрещенных к провозу через госграницу предметов женщина объяснила тем, что данное оружие принадлежит ее отцу, которое он "возил с собой в целях самообороны", — говорится в сообщении. Выявленные предметы изъяты для экспертизы.

Пограничники отмечают, что неделей ранее зафиксированы еще два случая выявления патронов у граждан сопредельного государства.