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Киев захватил территорию в Донбассе
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Киев захватил в Донбассе 15 квадратных километров 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
Украинские силовики взяли под свой контроль территорию в 15 квадратных километров в Донбассе и намерены "дальше отодвинуть" позиции от населенных пунктов, заявил в четверг командующий операцией объединенных сил Сергей Наев.
Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической" операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
"Общее увеличение территории, которая подконтрольна объединенным силам, достигает 15 квадратных километров", — сказал Наев на пресс-конференции.
При этом он заявил, что украинские силовики в дальнейшем будут работать над улучшением оперативно-тактического положения. "Цель объединенных сил — как можно дальше отодвинуть наши позиции от населенных пунктов", — добавил Наев.
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