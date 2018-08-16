Киев захватил территорию в Донбассе

Киев захватил в Донбассе 15 квадратных километров

Украинские силовики взяли под свой контроль территорию в 15 квадратных километров в Донбассе и намерены "дальше отодвинуть" позиции от населенных пунктов, заявил в четверг командующий операцией объединенных сил Сергей Наев

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической" операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

"Общее увеличение территории, которая подконтрольна объединенным силам, достигает 15 квадратных километров", — сказал Наев на пресс-конференции.

При этом он заявил, что украинские силовики в дальнейшем будут работать над улучшением оперативно-тактического положения. "Цель объединенных сил — как можно дальше отодвинуть наши позиции от населенных пунктов", — добавил Наев.