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В Раде сочли нелепым лозунг «Слава Украине»
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В Раде высмеяли лозунг «Слава Украине!» 

Рамблер 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Депутаты Верховной Рады, экс-кандидат в президенты Украины Вадим Рабинович раскритиковал лозунг «Слава Украине!» и заявил, что стране пока нечем гордиться. Об этом сообщает 112.ua.
По словам Рабиновича, этот лозунг начали внедрять те политики, которые не сделали для страны ничего полезного.
«Я сижу в Верховной Раде, где они первые два года аж вскакивают, гимны поют и так далее. Сейчас поуспокоились уже, потому что толстые стали уже, в костюмчиках уже вставать тяжело — жмет им», — рассказал депутат.
Рабинович отметил, что мог бы произнести эту фразу в сильной и процветающей стране, но пока у него есть сомнения по поводу Украины. Он подчеркнул, что патриотизм должен выражаться не в словах, а в действиях, которые улучшают жизнь населения.
Ранее Рабинович раскритиковал новый украинский учебник по географии для восьмиклассников из-за «бреда», внушаемого детям. По мнению Рабиновича, украинские власти пытаются построить новую страну не с помощью реальных действий, а за счет лжи, подменяющей факты.
Депутата удивило, что в учебнике упоминаются некие достижения Украины в космосе, а также украинская пшеница, «которой кормится весь мир». Кроме того, украинцев в книге называют «славянизированными германцами».
Комментарии2  Ещё 12 источников 
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