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Слушания по иску PGNiG к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже продолжатся в сентябре-ноябре
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Слушания по иску PGNiG к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже продолжатся в сентябре-ноябре 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Украина.ру
Слушания в Стокгольмском арбитраже по иску польской нефтегазовой компании PGNiG к «Газпрому» о пересмотр цены на российский газ пройдут в сентябре-ноябре 2018 года, говорится в материалах газового холдинга.
«Процессуальные слушания назначены на 6 сентября 2018 года. Проведение дополнительных слушаний предварительно назначено на 6-8 ноября 2018 года», — отмечает «Газпром».
Ранее, 29 июня 2018 года арбитраж [принял] (https://rns.online/energy/Stokgolmskii-arbitrazh-otkazal-polskoi-PGNiG-v-peresmotre-tseni-na-rossiiskii-gaz-2018-07-02/) промежуточное решение по делу. Арбитраж согласился с доводами «Газпрома» и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному в ходе разбирательства.
«Трибунал примет окончательное решение с учетом выводов и принципов, определенных промежуточным решением, а также после дополнительных консультаций со сторонами», — поясняет «Газпром».
Как ранее сообщало RNS, в феврале 2016 года польский нефтегазовый концерн PGNiG подал в Стокгольмский арбитраж иск к «Газпрому» и OOO «Газпром экспорт», оспаривая цену на российский газ. Компания отмечает, что иск подан в рамках арбитражного процесса, начатого в мае 2015 года. Иск оспаривает ценовые условия долгосрочного контракта, подписанного в 1996 году.
«Газпром» ожидает окончательного решения Стокгольмского арбитража по судебному разбирательству в III квартале 2018 года.
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