Ещё
Киеву грозит потеря государственности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве заявили об угрозе потери государственности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина рискует потерять государственность, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью сайту "Апостроф".
По мнению замминистра, российское присутствие в Азовском море грозит Украине потерей портов в Черном и Азовском морях.
"Я не вижу реального пути, каким образом мы своими силами можем справиться с этой ситуацией. Потому что чисто военного пути я не вижу", — отметил он.
Тука также добавил, что в ближайшее время Киев может лишиться не только двух морей, но и государственности.
"У нас есть реальная угроза потерять государственность, и в то же не обязательно военным путем. Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент — и все, каюк, Украины нет, а есть "Малороссийская губерния", — заявил он.
По утверждению украинского министерства инфраструктуры, Россия с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив. Замглавы МИД страны Елена Зеркаль заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии28  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым142
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Назван заказчик убийства Влада Листьева481
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение209
«Я вам спою, что Крым не ваш»
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Пожары
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:56
На избившего сына мужчину завели уголовное дело
Криминал Происшествия
03:48
«Фейк и ерунда»: Сенцов остается в колонии
Общество Статьи
00:51
«Доходит до абсурда»
США Статьи
08:06
Захарова сделала неожиданное заявление о санкциях
Политика
01:00
«Лайму будут травить»: Вайкуле пересчитают гонорар
Шоу-бизнес Статьи
00:29
Пожар под Ялтой разросся до 15 гектаров
Пожары Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение