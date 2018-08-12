Киеву грозит потеря государственности

В Киеве заявили об угрозе потери государственности

Украина рискует потерять государственность, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью сайту "Апостроф".

По мнению замминистра, российское присутствие в Азовском море грозит Украине потерей портов в Черном и Азовском морях.

"Я не вижу реального пути, каким образом мы своими силами можем справиться с этой ситуацией. Потому что чисто военного пути я не вижу", — отметил он.

Тука также добавил, что в ближайшее время Киев может лишиться не только двух морей, но и государственности.

"У нас есть реальная угроза потерять государственность, и в то же не обязательно военным путем. Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент — и все, каюк, Украины нет, а есть "Малороссийская губерния", — заявил он.