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Украинские пограничники обстреляли автомобиль
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Украинские пограничники расстреляли прорывавшийся через границу с Россией автомобиль 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В Краснопольском районе Сумской области украинские пограничники обстреляли автомобиль, который незаконно пытался провезти через границу товары из России, сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Пограничный патруль в районе поселка Грабовское заметил автомобиль УАЗ, который двигался в сторону Украины. Водитель проигнорировал требования пограничников об остановке и пытался совершить наезд на одного из военных, передает УНИАН.
В результате пограничники сделали предупредительные выстрелы вверх, однако водитель продолжил движение. Тогда для его задержания колеса автомобиля обстреляли из автомата АК-74.
Одно из колес автомобиля было повреждено, водителю пришлось остановиться, он скрылся.
В машине пограничники обнаружили около полусотни тюков с одеждой, а также коробки с бижутерией и наручными часами. Груз, по предварительным данным, был незаконно перемещен с территории России на территорию Украины.
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