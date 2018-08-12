Украинские пограничники расстреляли прорывавшийся через границу с Россией автомобиль

В Краснопольском районе Сумской области украинские пограничники обстреляли автомобиль, который незаконно пытался провезти через границу товары из России , сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины

Пограничный патруль в районе поселка Грабовское заметил автомобиль УАЗ, который двигался в сторону Украины. Водитель проигнорировал требования пограничников об остановке и пытался совершить наезд на одного из военных, передает УНИАН

В результате пограничники сделали предупредительные выстрелы вверх, однако водитель продолжил движение. Тогда для его задержания колеса автомобиля обстреляли из автомата АК-74.

Одно из колес автомобиля было повреждено, водителю пришлось остановиться, он скрылся.

В машине пограничники обнаружили около полусотни тюков с одеждой, а также коробки с бижутерией и наручными часами. Груз, по предварительным данным, был незаконно перемещен с территории России на территорию Украины.