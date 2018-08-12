Ещё
Украинские военные задержали россиянина в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские военные задержали в Донбассе россиянина за съемку на мобильный телефон 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Представители Вооруженных сил Украины задержали гражданина РФ якобы за съемку позиций силовиков на мобильный телефон на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба "операции объединенных сил" (ООС).
"Вчера, 11.08.2018 года, военнослужащими одной из механизированных бригад из состава объединенных сил задержан мужчина, который осуществлял видеосъемку позиций на свой мобильный телефон. Задержанным оказался гражданин России ", — сказано в сообщении ООС в Facebook.
Россиянин находится на Украине в качестве туриста, сказано в сообщении. Вместе с тем, в пресс-службе не уточнили, где именно задержали мужчину. Эксперты изучают информацию, которая содержится на мобильном телефоне россиянина, добавили в ООС.
ТАСС: последние новости
Украина пока не задерживала судно "Механик Погодин" и его экипаж Москалькова: Киев не имеет претензий к 12 морякам танкера "Механик Погодин" General Electric отправил на Украину первый локомотив
Комментарии8  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван наказчик убийства Влада Листьева227
Подробности о состоянии здоровья Димы Билана37
«Готовьтесь к сражению!»: ВМС США готовятся воевать с РФ711
«Это нетерпимо»: в Крыму ответили на демарш Вайкуле87
Меркель признала провал ЕС167
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:00
«Лайму будут травить»: Вайкуле пересчитают гонорар
Шоу-бизнес Статьи
03:54
«Схватившим триколор» украинцам придумали наказание
Украина В мире
01:18
Минобороны показало мощь ВКС России на видео
Оружие Армия
01:08
Назван наказчик убийства Влада Листьева
Общество
00:58
«Это нетерпимо»: в Крыму ответили на демарш Вайкуле
Общество Другое
00:43
Меркель признала провал ЕС
В мире
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:15
Подробности о состоянии здоровья Димы Билана
Шоу-бизнес
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение