Ещё
«Схватившим триколор» украинцам придумали наказание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде призвали лишать гражданства «схвативших триколор» украинцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Всех жителей "оккупированных территорий" Украины, которые получили российское гражданство, необходимо автоматически лишить украинских паспортов. Об этом изданию Obozrevatel заявил депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Юрий Береза.
"Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российских триколор, они должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия, без ничего. На это даже не нужно тратить время и работы наших судов", — отметил депутат.
При этом он пояснил, что есть люди, которые получали российские документы "сознательно, но скрытно": ими должны заняться спецслужбы. В отношении украинцев, которых якобы заставили выступать против родной страны и принимать российское гражданство также должно проводиться расследование.
Оккупированными территориями в Киеве называют Крым и Донбасс. После государственного переворота на Украине в начале 2014 года на полуострове прошел референдум, на котором свыше 95% избирателей высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, поэтому вопрос принадлежности региона закрыт окончательно.
Спустя некоторое время о своей независимости заявили и жители Донбасса, образовавшие самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Власти начали военную операцию, которая продолжается по сей день и уже стоила жизни более десяти тысячам человек.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Готовьтесь к сражению!»: ВМС США готовятся воевать с РФ335
В Латвии заявили о «катастрофе» из-за плохих отношений с РФ339
Подробности о состоянии здоровья Димы Билана16
Шойгу выступил с обличением Запада144
Смерть перечеркнула планы Степаненко107
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение