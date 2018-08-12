Прощай, Москва

В конце этого месяца я покидаю Москву . Это — последняя моя публикация в рубрике «На Красной площади». Я вступил в должность в декабре 2006 года и проработал в Москве специальным корреспондентом 11 лет 8 месяцев — это рекорд среди японских журналистов.

В этот период я работал практически без выходных. Каждый день я отслеживал новости о России , а также бывших советских республиках и писал статьи. В соответствии с базой данных я написал около 1500 больших и маленьких статей только в утренний выпуск, который выходит в Токио. С учетом других материалов выйдет намного больше.

Военный конфликт между Россией и соседней Грузией , разразившийся десять лет назад, 8 августа 2008 года, и репортаж о нем оставили в моей памяти ярчайшее впечатление. У меня было дурное предчувствие, что между двумя странами может возникнуть взрывоопасная ситуация, поэтому вечером 7 августа я даже не стал пить пиво и не мог уснуть всю ночь. Как только появилась первая информация о начале войны, я ночью поспешил в офис и отправил статью.

В 2014 году, когда Россия аннексировала украинский Крым и вторглась на восток Украины , я также отправлял репортажи с передовой. Во времена грузинского конфликта Россия процветала благодаря взлету цен на нефть, однако после агрессии на Украине экономический кризис и изоляция стали окончательными.

Я был назначен на новую должность в 33 года, и четверть своей жизни посвятил наблюдению за взлетами и падениями путинской системы. Выражаю громадную благодарность читателям, которые поддерживали меня на протяжении долгих лет.