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Россию уличили в затягивании конфликта в Донбассе‍
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Волкер обвинил Россию в намеренном затягивании конфликта в Донбассе‍ 

RT на русском 15 минут назад
Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия намеренно затягивает конфликт в Донбассе.
По его словам, Москва игнорирует все усилия международного сообщества, а также блокирует работу представителей миссии ОБСЕ, занимающихся мониторингом границы между странами.
«Это ещё один способ того, как Россия намеренно затягивает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на усилия междунарожного сообщества добиться мира на Украине», — заявил Волкер.
Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что российский проект по миссии ООН в Донбассе может быть приемлемой основой для дальнейшего обсуждения.
В мае Волкер заявил о необходимости усиления санкций против России.
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