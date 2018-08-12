Россию уличили в затягивании конфликта в Донбассе‍

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия намеренно затягивает конфликт в Донбассе.
По его словам, Москва игнорирует все усилия международного сообщества, а также блокирует работу представителей миссии ОБСЕ, занимающихся мониторингом границы между странами.
«Это ещё один способ того, как Россия намеренно затягивает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на усилия междунарожного сообщества добиться мира на Украине», — заявил Волкер.
Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что российский проект по миссии ООН в Донбассе может быть приемлемой основой для дальнейшего обсуждения.
В мае Волкер заявил о необходимости усиления санкций против России.