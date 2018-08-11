Украинские депутаты подрались из-за гей-парада и бородатых женщин

Видео потасовки опубликовано на YouTube-канале NewsOne.

«Страной руководить — это не на гей-парады ходить», — заявил Мосийчук, обращаясь к Лещенко, который принимал участие в Марше равенства в Киеве 17 июня.

В ответ соратник украинского президента Петра Порошенко призвал радикала не поднимать эту тему. По его словам, сам депутат может оказаться в невыгодном свете из-за предпочтений лидера своей партии Олега Ляшко , который якобы является активным участником ЛГБТ-движения.

Мосийчук ударил Лещенко тростью по голове, пригрозил разбить ему голову и обозвал «бородатой женщиной».

Депутаты ругались по-украински, но затем по мере выяснения отношений перешли на русский язык.

Народных избранников пришлось разнимать сотрудникам телеканала.

Напомним, Лещенко действительно был в числе украинских политиков, участвовавших в гей-параде.