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Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
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Украинские депутаты подрались из-за гей-парада и бородатых женщин 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Депутаты Верховной рады Украины Игорь Мосийчук от Радикальной партии и Сергей Лещенко от «Блока Петра Порошенко» устроили драку после вечернего эфира на украинском телевидении.
Видео потасовки опубликовано на YouTube-канале NewsOne.
«Страной руководить — это не на гей-парады ходить», — заявил Мосийчук, обращаясь к Лещенко, который принимал участие в Марше равенства в Киеве 17 июня.
В ответ соратник украинского президента Петра Порошенко призвал радикала не поднимать эту тему. По его словам, сам депутат может оказаться в невыгодном свете из-за предпочтений лидера своей партии Олега Ляшко, который якобы является активным участником ЛГБТ-движения.
Мосийчук ударил Лещенко тростью по голове, пригрозил разбить ему голову и обозвал «бородатой женщиной».
Депутаты ругались по-украински, но затем по мере выяснения отношений перешли на русский язык.
Народных избранников пришлось разнимать сотрудникам телеканала.
Напомним, Лещенко действительно был в числе украинских политиков, участвовавших в гей-параде.
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