Ещё
«Над Ялтой будет развеваться флаг Украины»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко в день Ялты пожелал, чтобы над городом развевался флаг Украины 

РИА Новости 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко в день Ялты пожелал, чтобы над городом и по всему Крыму развевался украинский флаг.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
Ялта отмечает день города во вторую субботу августа, в 2018 году эта дата — 11 августа.
"Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в субботу.
Также Порошенко надеется, что в Крыму будет звучать гимн Украины.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии100  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть перечеркнула планы Степаненко49
Назарбаев анонсировал историческое решение по Каспию24
Названа истинная причина новых санкций против РФ
Samsung хоронит свои смартфоны
Украина захватила российское судно546
Видео
01:00
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым
Шоу-бизнес
08:32
Смерть перечеркнула планы Степаненко
Шоу-бизнес
02:34
Назарбаев анонсировал историческое решение по Каспию
СНГ В мире
00:58
«Над Ялтой будет развеваться флаг Украины»
Украина В мире
00:18
Разбился угнанный в США пассажирский самолет
США В мире
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:30
Samsung хоронит свои смартфоны
Наука и техника Гаджеты
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение