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В Киеве захотели «санитарной границы» с Россией
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В Киеве предложили создать «санитарную границу» с Россией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что между Украиной и Россией нужно создать "санитарную границу", передает РИА "Новости".
"В первую очередь, речь идет о блокировании пассажирского железнодорожного сообщения. Это наша инициатива, которую мы предлагаем рассмотреть в правительстве в ближайшее время", — сказал Омелян.
По словам министра, он не понимает, что "украинцы могут делать в отсталой, феодальной стране".
"Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности… В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница", — заявил Омелян.
Ранее в компании "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) сообщили, что готовы остановить железнодорожное сообщение с Россией.
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Источник: Константина Меладзе задержали на границе Украины Украинские железные дороги готовы прекратить сообщение с Россией Ветераны АТО устроили бунт в киевском СИЗО
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