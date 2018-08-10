В Киеве захотели «санитарной границы» с Россией

В Киеве предложили создать «санитарную границу» с Россией

"В первую очередь, речь идет о блокировании пассажирского железнодорожного сообщения. Это наша инициатива, которую мы предлагаем рассмотреть в правительстве в ближайшее время", — сказал Омелян.

По словам министра, он не понимает, что "украинцы могут делать в отсталой, феодальной стране".

"Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности… В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница", — заявил Омелян.