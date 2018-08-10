В Киеве захотели «санитарной границы» с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что между Украиной и Россией нужно создать "санитарную границу", передает РИА "Новости".
"В первую очередь, речь идет о блокировании пассажирского железнодорожного сообщения. Это наша инициатива, которую мы предлагаем рассмотреть в правительстве в ближайшее время", — сказал Омелян.
По словам министра, он не понимает, что "украинцы могут делать в отсталой, феодальной стране".
"Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности… В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница", — заявил Омелян.
Ранее в компании "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) сообщили, что готовы остановить железнодорожное сообщение с Россией.