Украина определилась с судьбой захваченного судна РФ

Украина оставила в покое экипаж задержанного корабля из РФ

На Украине заявили, что СБУ не имеет претензий к экипажу судна «Механик Погодин» Корабль заблокировали в порту Херсона , так как он принадлежит российской компании, находящейся под санкциями.

«На судне находятся 12 членов экипажа. Все они свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает. На данный момент никаких жалоб, замечаний, пожеланий они не высказывают», — написала на своей странице в Facebook омбудсмен Верховной рады Украины Людмила Денисова.

Корабль будет продолжать находиться в украинском порту еще, как минимум, сутки. Вопрос о его дальнейшей судьбе решит 13 августа суд.