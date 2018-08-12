Ещё
Украина определилась с судьбой захваченного судна РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина оставила в покое экипаж задержанного корабля из РФ 

News.ru 9 часов назад
На Украине заявили, что СБУ не имеет претензий к экипажу судна «Механик Погодин» Корабль заблокировали в порту Херсона, так как он принадлежит российской компании, находящейся под санкциями.
«На судне находятся 12 членов экипажа. Все они свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает. На данный момент никаких жалоб, замечаний, пожеланий они не высказывают», — написала на своей странице в Facebook омбудсмен Верховной рады Украины Людмила Денисова.
>> Украина захватила российское судно
Корабль будет продолжать находиться в украинском порту еще, как минимум, сутки. Вопрос о его дальнейшей судьбе решит 13 августа суд.
Как ранее писал News.ru, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Людмилу Денисову проверить состояние российских моряков. Она потребовала оказать им при необходимости медицинскую или гуманитарную помощь.
News.ru: последние новости
Украина приостановила работу пункта пропуска в Крым Украина может потерять государственность На Украине призвали лишать гражданства за паспорт РФ
Комментарии22  Ещё 113 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Володин намекнул на исчезновение пенсий1058
Умер Анатолий Узденский
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым602
Садальский отреагировал на слова Вайкуле о Крыме129
Назван заказчик убийства Влада Листьева539
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
01:41
Володин намекнул на исчезновение пенсий
Личный счет
06:52
Королева без трона: как США захватили Гавайи
В мире Статьи
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Войска
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:56
На избившего сына мужчину завели уголовное дело
Криминал Происшествия
03:48
«Фейк и ерунда»: Сенцов остается в колонии
Общество Статьи
00:51
«Доходит до абсурда»
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение