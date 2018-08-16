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Экипаж судна из РФ ждет захвата на Украине
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Заблокированный в порту Херсона экипаж «Механика Погодина» опасается силового захвата 

ТК «Звезда» 1 час назад
Портовые власти до сих пор не огласили конкретных претензий к действиям судна или судовладельца, но капитан не может получить разрешение, чтобы покинуть порт, а выгрузка топлива запрещена.
Экипаж российского судна «Механик Погодин» опасается силового захвата в украинском порту. Об этом заявляет оператор судна, компания «В. Ф. Танкер».
Как сообщается, уже на протяжении пяти дней заблокированное в украинском порту Херсона судно с экипажем из россиян на борту всерьез опасается силового захвата. Портовые власти до сих пор не огласили конкретных претензий к действиям судна или судовладельца. Однако, при этом капитан не может получить разрешение, чтобы покинуть порт, а выгрузка топлива запрещена.
Напомним, СБУ и украинские пограничники не имеют претензий к находящимся на «Механике Погодине» морякам, однако вопрос об аресте судна, которое принадлежит компании, внесенной на Украине в санкционный список с 26 июля, остается открытым.
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