Экипаж судна из РФ ждет захвата на Украине

Заблокированный в порту Херсона экипаж «Механика Погодина» опасается силового захвата

Портовые власти до сих пор не огласили конкретных претензий к действиям судна или судовладельца, но капитан не может получить разрешение, чтобы покинуть порт, а выгрузка топлива запрещена.

Экипаж российского судна «Механик Погодин» опасается силового захвата в украинском порту. Об этом заявляет оператор судна, компания «В. Ф. Танкер».

Как сообщается, уже на протяжении пяти дней заблокированное в украинском порту Херсона судно с экипажем из россиян на борту всерьез опасается силового захвата. Портовые власти до сих пор не огласили конкретных претензий к действиям судна или судовладельца. Однако, при этом капитан не может получить разрешение, чтобы покинуть порт, а выгрузка топлива запрещена.