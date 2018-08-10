«Укрзализныця» готова прекратить ж/д сообщение с Россией

«Укрзализныця» приготовилась прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» готова прекратить сообщение с Россией , если власти страны примут подобное решение. Об этом говорится в ответе компании на запрос газеты «Сегодня».

Отмечается, что в «Укрзализныце» готовы выполнять «любое решение сверху». Также в компании заявили, что с каждым годом число пассажиров, следующих из Украины в Россию сокращается.

По данным компании, в 2017 году поездами «Укрзализныци» в Россию было перевезено 900 тысяч украинцев. Это значение в пять раз меньше числа людей, съездивших в Россию в 2013 году, отметили в компании.

Также подчеркивается, что тенденция к уменьшению пассажиропотока сохраняется. За семь месяцев 2018 года в Россию поездами «Укрзализныци» съездили 454,1 тысяч украинцев, что на 16,4 процентов меньше аналогичного периода прошлого года.

В компании отметили, что сейчас между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов. Восемь из них — формирования «Укрзализныци», три — «Железной дороги Молдовы», и по одному — РЖД и «Азербайджанских железных дорог».