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В «Национальном корпусе» припомнили Порошенко былое
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В «Национальном корпусе» припомнили Порошенко былое 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал в Facebook.
«Безусловно, когда Порошенко со своей Администрацией думали, что страшнее Саакашвили зверя нет, то и к националистам претензий не звучало. Более того, они надменно и открыто говорили в частных беседах «У вас своя линия, против вас ничего у нас нет — нормальная сила. Вот Тимошенко и Саакашвили — враги, а вы пусть себе, чё». Но прошло время, они посчитали реальную динамику рейтингов (поверьте, Порошенко владеет реальной социологией, которая много в чем разнится с той, которую публикуют и разгоняют в СМИ), почесали репу и решили, раз националисты набирают до проходного, то надо их успех срочно назвать «кремлевской крышей», — указал он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в предвыборный год Кремль будет поддерживать популистские, а также «националистические и евроскептистские» силы для того, чтобы создать раскол среди патриотов Украины. Данное заявление Порошенко вызвало уже сильную критику среди ряда украинцев.
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