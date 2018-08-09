В «Национальном корпусе» припомнили Порошенко былое

Об этом он написал в Facebook.

«Безусловно, когда Порошенко со своей Администрацией думали, что страшнее Саакашвили зверя нет, то и к националистам претензий не звучало. Более того, они надменно и открыто говорили в частных беседах «У вас своя линия, против вас ничего у нас нет — нормальная сила. Вот Тимошенко и Саакашвили — враги, а вы пусть себе, чё». Но прошло время, они посчитали реальную динамику рейтингов (поверьте, Порошенко владеет реальной социологией, которая много в чем разнится с той, которую публикуют и разгоняют в СМИ), почесали репу и решили, раз националисты набирают до проходного, то надо их успех срочно назвать «кремлевской крышей», — указал он.